Kardeşini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdü

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinin Akköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga yaşandı. Kavganın bir anda büyümesiyle Mahmut Uzun ruhsatsız tabancasıyla kardeşi Abdulvahap Uzun'u başından vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ön muayenede başından vurulan Abdulvahap Uzun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağabey Mahmut Uzun, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden Abdulvahap Uzun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.