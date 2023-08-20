Haberler Yaşam Haberleri Kardeşini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdü
Giriş Tarihi: 20.8.2023 12:00 Son Güncelleme: 20.8.2023 12:14

Kardeşini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdü

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle Mahmut Uzun (57), kardeşi Abdulvahap Uzun’u (54) tabancayla başından vurarak öldürdü.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Kardeşini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdü

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinin Akköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga yaşandı. Kavganın bir anda büyümesiyle Mahmut Uzun ruhsatsız tabancasıyla kardeşi Abdulvahap Uzun'u başından vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ön muayenede başından vurulan Abdulvahap Uzun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağabey Mahmut Uzun, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden Abdulvahap Uzun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yerlikaya’dan vali ve emniyet müdürlerine talimat: ‘Orkinoslarla uğraşın’
Son dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Son dakika: Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
Gelinin-kaynana arasındaki olay pes dedirtti! 'Büyücüsün' sözü davalık oldu
ABD’ye Hint asıllı bir başkan nasıl olur?
‘Hastalıkta sağlıkta’ sözü gerçek oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Karaoğlan’ı hiç bu kadar kötü görmedim
İki pozisyona da penaltı vermem
Son dakika haberi: Süper Lig'in ilk derbisinde Galatasaray Trabzonspor'u mağlup etti | Icardi sahnede...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kardeşini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA