Kardeşini döven adamı bacağından vurdu

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi kardeşini darp ettiğini öne sürdüğü adamı bacağından vurarak yaraladı. Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti. Sokaktaki kavga ihbarına giden ekipler Müslüm H.'nin bacağından vurulduğunu tespit etti. İncelenen kamera görüntülerinden şüpheli şahsın Mahsum Y. olduğu belirlendi. Polis kaçan şüpheli yakalamak için çalışma başlattı. Yaralının sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri dün şüpheliyi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli ile birlikte 1 tabanca ve şarjör ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde yan sokakta kardeşimi dövdüler, olayı bu yüzden yaptım dediği öğrenildi. Şüpheli Mahsum Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken olay anına dair kamera görüntüleri de ortaya çıktı.