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Giriş Tarihi: 8.7.2023 19:44 Son Güncelleme: 8.7.2023 20:01

Kardeşini kaçıran gencin evini kurşunladı

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde Ünal Kaya, Gülistan Atılgan’ı kaçırdı. Bunu duyan kızın ağabeyi iki arkadaşıyla Ünal Kaya’nın yaşadığı eve baskına geldi. Evi kurşunlayan ağabey ve arkadaşları kaçarken otomobille Ünal Kaya’nın iki kardeşine birden çarptı. Kardeşlerden biri hayatını kaybederken diğeri ise ağır yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kardeşini kaçıran gencin evini kurşunladı

Kayseri'nin Tomarza İlçesi'nde yaşayan Ünal Kaya 15 gün önce Gülistan Atılgan'ı kaçırarak baba ocağına getirdi. Gülistan Atılgan'ın Avrupa'da yaşayan ağabeyi ise iki arkadaşıyla birlikte baskına geldi. Ünal Kaya'nın yaşadığı evi kurşunlayan ağabey ve iki arkadaşı kaçarken, silah sesleri üzerine Ünal Kaya'nın kardeşleri Arif ve Halil İbrahim Kaya yola çıktı. Öfkeli ağabey kaçarken iki kardeşe otomobille çarptı.

Ağır yaralanan kardeşler için olay yerine 112 ekibi çağrıldı. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Halil İbrahim Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Arif Kaya ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Halil İbrahim Kaya'nın cesedi yapılan otopsinin ardından Üçkonak mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Olayın faili ağabey ve iki arkadaşı ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kardeşini kaçıran gencin evini kurşunladı
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