Kardeşini kaçıran gencin evini kurşunladı

Kayseri'nin Tomarza İlçesi'nde yaşayan Ünal Kaya 15 gün önce Gülistan Atılgan'ı kaçırarak baba ocağına getirdi. Gülistan Atılgan'ın Avrupa'da yaşayan ağabeyi ise iki arkadaşıyla birlikte baskına geldi. Ünal Kaya'nın yaşadığı evi kurşunlayan ağabey ve iki arkadaşı kaçarken, silah sesleri üzerine Ünal Kaya'nın kardeşleri Arif ve Halil İbrahim Kaya yola çıktı. Öfkeli ağabey kaçarken iki kardeşe otomobille çarptı.

Ağır yaralanan kardeşler için olay yerine 112 ekibi çağrıldı. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Halil İbrahim Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Arif Kaya ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Halil İbrahim Kaya'nın cesedi yapılan otopsinin ardından Üçkonak mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Olayın faili ağabey ve iki arkadaşı ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.