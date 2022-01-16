Haberler Yaşam Haberleri Kardeşini kaybetti doktor olmaya karar verdi: Minik hastaların kahramanı Özgür hoca
Giriş Tarihi: 16.1.2022 14:44 Son Güncelleme: 16.1.2022 14:54

Kardeşini kaybetti doktor olmaya karar verdi: Minik hastaların kahramanı Özgür hoca

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Kardeşini kaybetti doktor olmaya karar verdi: Minik hastaların kahramanı Özgür hoca

O, miniklerin hiç korkmadan ağlamadan iğne vurulabildiği, 'hocaları hocası' diye anılan, sabahları "Günaydın canlarım" diyerek yatan çocuk hastaların odasına giren, hastalarının hayatında neşesi, pozitifliği ve şefkatiyle iz bırakmış, 42 yılını Cerrahpaşa Çocuk Kliniği'ne adamış, yüzünden gülümseme eksik olmayan idealist bir hekim... Öğrencileri ondan "Hem bilim hem insanlık öğreten hoca" diye bahsediyor. AD Scientific Index tarafından düzenlenen Dünya Bilim İnsanları sıralamasında Türkiye'nin en iyi 3 çocuk doktorundan biri seçilen Prof. Dr. Özgür Kasapçobur örnek hayat hikâyesini SABAH'a anlattı. Kasapçobur, 12 yaşındaki erkek kardeşi Özer'i beyin tümöründen kaybedince doktor olmaya karar verdiğini ifade ederek, "Yaşadığım travma benim Türkiye'nin en iyi 3 pediatristinden biri olmamı sağladı. Travmalarınız, acılarınız sizi başarıya götürebilir" dedi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Ramatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçobur'un hayat kurtarma, hayatlara dokunma isteği henüz kendisi 15 yaşındayken; 12 yaşındaki erkek kardeşi Özer'i beyin tümörü sebebiyle kaybetmesiyle başlıyor. Kasapçobur, "17 yaşındayken 1980 yılında memleketim Konya'dan öğrenci olarak geldiğim Cerrahpaşa'ya hayatımı adadım. Burası benim evim, kendimi en iyi hissettiğim yer. Buraya ait hissediyorum. Üniversiteyi de burada okudum. 42 yıldır bu binaya geliyorum. Kapısından girdiğimde içimde çiçekler açıyor. Burası benim için bir yuva." ifadelerini kullandı.

ACILARINIZ BAŞARILARINIZIN SEBEBİ OLABİLİR

Prof. Dr. Özgür Kasapçobur'un masasında kardeşi ile olan son resmi duruyor. Kasapçobur, yaşadığı travmadan sonra doktor olmaya karar verdiğini ve her hastasında kaybettiği kardeşini gördüğünü, minikleri kardeşini tedavi eder gibi tedavi ettiğini belirtti. SABAH'a konuşan Kasapçobur, "Yaşadığım travma benim Türkiye'nin en iyi 3 pediatristinden biri olmamı sağladı. Belki kardeşimi kaybetmeseydim doktor olmayacaktım. Binlerce kişiyi iyileştiremeyecektim. Bu tarz travmalar yaşayan insanlara tavsiyem pes etmesinler. Ben şimdi kardeşimi iyileştirdiğimi hayal ederek hastalarımla iletişim kuruyorum. Eğer doğru yerden bakarsanız travmalarınız, acılarınız başarılarınıza sebep olabilir" dedi.

BURASI UMUTSUZLARIN UMUT KAPISI

Avrupa ve Amerika'dan birçok hastane ve üniversiteden teklif aldığını söyleyen Kasapçopur hiçbir zaman ülkesini ve Cerrahpaşa'yı terk etmeyi düşünmediği ifade etti.

Kasapçopur; "Bana hep neden Cerrahpaşa'da kalmakta ısrarcı olduğumu soruyorlar. Ben de 'burası umutsuzların umut kapısı', Cerrahpaşa bir hastaneden, bir okuldan daha fazlası. Nerelisiniz dediklerinde bile aslen Konya Ereğli'li olmama rağmen Cerrahpaşa'lıyım diyorum. Türkiye'nin hatta dünyanın her yerinden buraya hastalar iyileşmek bulmak için geliyorlar. Türkiye'nin en yüksek puanlı öğrencileri burada. En yüksek puanla kamuda girilebilen tıp fakültesi biziz. En akıllı insanlar buraya geliyor. Türkiye'nin ilk ramatoloji kliniğini biz kurduk. Henüz asistanken ben ramatoloji alanında uluslararası çalışmalar yapmaya başlamıştım. Çok şükür Türkiye'nin en iyisini kurmayı Allah bize nasip etti. Burası bir ekol. Biz burada şefkatle, mutlulukla bilim üretiyoruz. Türk bilimine katkılar sunmaya çalışıyoruz. O yüzden hergün daha çok çalışıyorum. Heybemize doldurduğumuz iyiliği çocuklarımıza taşıyoruz. Bütün hastalarımı iyileştirmeye çalışıyoruz. Onların iyi olması benim en büyük mutluluğum." şeklinde konuştu.

Lisedeyken TÜBİTAK bursiyeri olduğunu belirten Kasapçopur; "Kendimi bu ülkeye ve ülkemin güzel insanlarına borçlu hissediyorum. Asistanken sabahları kalkar İstanbul'un ücra mahallerini gezerek hastaları muayene ederdim. Mahalle mahalle gezerdim ilaç götürürdüm hastalara." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sezen Aksu'nun yeni şarkısı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' gündem oldu! Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri ile tepkilerin odağında!
Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Kardeş acısı ile sarsılan Alişan gözyaşları içinde anlattı: Yaşadıklarımın rüya olmasını istedim...
Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu! 47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı mı?
Babası Hakan Ural'dan onay alan Melisa Ural'dan aşk pozu geldi! Melisa sevgilisi Alaattin ile el ele!
İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses'ten kötü haber! Beyin ameliyatına alındı!
İhanet bildirisine imza atmıştı! PKK'lı akademisyenin maaşı Tunç Soyer'den
Son dakika | Eğitimde, "öğretmen devrimi"! Öğretmen odaklı eğitim modeli
HDP'li Semra Güzel hakkında yeni gelişme! Tarih belli oldu
Hatay'daki çifte cinayette korkunç detaylar! Hobi kılıçları yüzünden işlenmiş
ARKADAŞINA GÖNDER
Kardeşini kaybetti doktor olmaya karar verdi: Minik hastaların kahramanı Özgür hoca
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA