Kardeşini kaybetti doktor olmaya karar verdi: Minik hastaların kahramanı Özgür hoca

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Ramatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçobur'un hayat kurtarma, hayatlara dokunma isteği henüz kendisi 15 yaşındayken; 12 yaşındaki erkek kardeşi Özer'i beyin tümörü sebebiyle kaybetmesiyle başlıyor. Kasapçobur, "17 yaşındayken 1980 yılında memleketim Konya'dan öğrenci olarak geldiğim Cerrahpaşa'ya hayatımı adadım. Burası benim evim, kendimi en iyi hissettiğim yer. Buraya ait hissediyorum. Üniversiteyi de burada okudum. 42 yıldır bu binaya geliyorum. Kapısından girdiğimde içimde çiçekler açıyor. Burası benim için bir yuva." ifadelerini kullandı.

ACILARINIZ BAŞARILARINIZIN SEBEBİ OLABİLİR

Prof. Dr. Özgür Kasapçobur'un masasında kardeşi ile olan son resmi duruyor. Kasapçobur, yaşadığı travmadan sonra doktor olmaya karar verdiğini ve her hastasında kaybettiği kardeşini gördüğünü, minikleri kardeşini tedavi eder gibi tedavi ettiğini belirtti. SABAH'a konuşan Kasapçobur, "Yaşadığım travma benim Türkiye'nin en iyi 3 pediatristinden biri olmamı sağladı. Belki kardeşimi kaybetmeseydim doktor olmayacaktım. Binlerce kişiyi iyileştiremeyecektim. Bu tarz travmalar yaşayan insanlara tavsiyem pes etmesinler. Ben şimdi kardeşimi iyileştirdiğimi hayal ederek hastalarımla iletişim kuruyorum. Eğer doğru yerden bakarsanız travmalarınız, acılarınız başarılarınıza sebep olabilir" dedi.

BURASI UMUTSUZLARIN UMUT KAPISI

Avrupa ve Amerika'dan birçok hastane ve üniversiteden teklif aldığını söyleyen Kasapçopur hiçbir zaman ülkesini ve Cerrahpaşa'yı terk etmeyi düşünmediği ifade etti.

Kasapçopur; "Bana hep neden Cerrahpaşa'da kalmakta ısrarcı olduğumu soruyorlar. Ben de 'burası umutsuzların umut kapısı', Cerrahpaşa bir hastaneden, bir okuldan daha fazlası. Nerelisiniz dediklerinde bile aslen Konya Ereğli'li olmama rağmen Cerrahpaşa'lıyım diyorum. Türkiye'nin hatta dünyanın her yerinden buraya hastalar iyileşmek bulmak için geliyorlar. Türkiye'nin en yüksek puanlı öğrencileri burada. En yüksek puanla kamuda girilebilen tıp fakültesi biziz. En akıllı insanlar buraya geliyor. Türkiye'nin ilk ramatoloji kliniğini biz kurduk. Henüz asistanken ben ramatoloji alanında uluslararası çalışmalar yapmaya başlamıştım. Çok şükür Türkiye'nin en iyisini kurmayı Allah bize nasip etti. Burası bir ekol. Biz burada şefkatle, mutlulukla bilim üretiyoruz. Türk bilimine katkılar sunmaya çalışıyoruz. O yüzden hergün daha çok çalışıyorum. Heybemize doldurduğumuz iyiliği çocuklarımıza taşıyoruz. Bütün hastalarımı iyileştirmeye çalışıyoruz. Onların iyi olması benim en büyük mutluluğum." şeklinde konuştu.

Lisedeyken TÜBİTAK bursiyeri olduğunu belirten Kasapçopur; "Kendimi bu ülkeye ve ülkemin güzel insanlarına borçlu hissediyorum. Asistanken sabahları kalkar İstanbul'un ücra mahallerini gezerek hastaları muayene ederdim. Mahalle mahalle gezerdim ilaç götürürdüm hastalara." ifadelerini kullandı.