Kardeşini korumak isterken kendi kazada öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Hüsnü ve Hasan Küçükoğlu kardeşler, önceki gece kentten geçen Aydın-Denizli karayolunun kenarında yürümeye başladı. Hasan Küçükoğlu kaldırımdan yola inince, ağabeyi de olası bir kazaya kurban gitmemek için yola inip kardeşini kaldırıma çıkarmak istedi. Ancak bu sırada yoldan geçen F.Y.'nin kullandığı otomobil, 2 kardeşe çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 kardeş yola savruldu.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüsnü Küçükoğlu'nun (43) öldüğünü belirlerken, Hasan Küçükoğlu (42) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hasan Küçükoğlu'nun kaldırımdan yola indiği, ağabeyinin arkasından gittiği ve bu sırada otomobilin iki kardeşe çarptığı yer aldı.Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise önceki gece, Emin Anter Bulvarı'nda kontrolünü kaybettiği motosikletle karşı yola geçip Çetin T.'nin kullandığı otomobille çarpışan CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın'ın ağabeyi Tolga Işın (47) öldü.Antalya'nın Serik ilçesinde, motosikletiyle yol kenarında durduğu sırada İzzet Baş'ın kullandığı otomobilin çarptığı Ali Özdemir (52) hayatını kaybetti.Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü A.G. (27) ölürken, araçtaki 2 kişi de ağır yaralandı.Kentteki diğer kazada ise 5 gün önce yolun karşısına geçmeye çalışırken otobüs çarpan Hüseyin B. öldü.