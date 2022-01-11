Kardeşini korumak isterken öldürmüş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Yeşilkent Mahallesi Küme evler mevkiindeki bir bağ evinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Ş.C.Y. (12), evlerinin bahçesine giren köpekleri uzaklaştırmak için evde bulunan av tüfeğini eline aldı. Köpekleri tüfekle korkutarak uzaklaştırmak isteyen Ş.C.Y'nin elindeki tüfek ateş alınca, namludan çıkan saçmalar bahçede olan Medine Y'nin (5), kafasına isabet etti. Küçük kıza ilk müdahaleyi anne Sevgi Y. yaparken ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Medine'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Küçük kızın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Medine'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, anne Sevgi ve baba Tanju Y'nin ifadelerini aldı. Psikolog ve pedagog eşliğinde ifadesi alınan Ş.C.Y'nin bahçeye giren köpekleri korkutmak için tüfeği alıp dışarı çıktığını, bu sırada yanlışlıkla tetiğe dokunması üzerine ateş alan silahtan çıkan saçmaların kardeşine isabet ettiğini söylediği öğrenildi.

5 yaşında hayata veda eden Medine Y'nin cenazesi, Yeşilkent mezarlığında toprağa verilirken, Ş.C.Y. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.