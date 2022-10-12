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Giriş Tarihi: 13.10.2022

Kardeşini kurtardı kendi öldü

Konya’da kardeşini kurtarmak isterken kurşunların hedefi olan ve ağır yaralanan İbrahim Yetiksoy 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kardeşini kurtardı kendi öldü
Konya'nın Meram ilçesinde 4 Ekim günü Ramazan Demirbağ (35), alacağını istemek üzere Murat Yetiksoy'un yanına gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın üzerine aracındaki tüfeği alan Demirbağ ateş etmeye başladı. Bu sırada araya girmeye çalışan ağabey İbrahim Yetiksoy (30) göğsünden vurularak ağır yaralandı. Olay yerinden kaçmaya çalışan Demirbağ kısa sürede polis tarafından yakalandı. Demirbağ çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan İbrahim Yetiksoy, 9 gün süren yaşam mücadelesini dün sabah kaybetti.

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Kardeşini kurtardı kendi öldü
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