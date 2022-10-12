Kardeşini kurtardı kendi öldü

Konya'nın Meram ilçesinde 4 Ekim günü Ramazan Demirbağ (35), alacağını istemek üzere Murat Yetiksoy'un yanına gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın üzerine aracındaki tüfeği alan Demirbağ ateş etmeye başladı. Bu sırada araya girmeye çalışan ağabey İbrahim Yetiksoy (30) göğsünden vurularak ağır yaralandı. Olay yerinden kaçmaya çalışan Demirbağ kısa sürede polis tarafından yakalandı. Demirbağ çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan İbrahim Yetiksoy, 9 gün süren yaşam mücadelesini dün sabah kaybetti.