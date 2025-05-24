Kardeşini kurtarmak isterken boğuldu

Adana'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki kardeşini kurtarmak için suya atlayan 11 yaşındaki Dilan Sungur, akıntıya kapılarak boğuldu. Adana'nın Yumurtalık İlçesine bağlı Zeynepli Mahallesi'nde yaşayan Dilan Sungur (11), önceki gün akşam saatlerinde kardeşi Kader'in sulama kanalına düştüğünü gördü. Bunun üzerine hiç düşünmeden kardeşini kurtarmak için suya atladı. Ancak iki kardeş akıntıda sürüklenmeye başladı. Bu sırada bölgeden geçen amcaları İsmail Sungur, çığlıkları duyunca yardıma koştu. Yeğenlerinin sürüklendiğini gören İsmail Sungur suya atlayıp, ikisini de kıyıya çıkardı.

ABLA HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Dilan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Boğulma tehlikesi geçiren Kader ise hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, ekipleri olay yerindeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.