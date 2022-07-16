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Giriş Tarihi: 16.7.2022 22:47

Kardeşini kurtarmak isterken kendisi boğuldu

Giresun'un Eynesil ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak isterken akıntıya kapılan kişi hayatını kaybetti. İki kardeşin yurt dışında yaşadıkları ve tatil için Giresun'a geldiği öğrenildi

AA
Kardeşini kurtarmak isterken kendisi boğuldu

Eynesil'de boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak isterken akıntıya kapılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Köseli Mahallesi'ndeki plajda ağabeyi Mustafa Hıdır (53) ile denize giren Güngör Hıdır (45) boğulma tehlikesi geçiren kimliği henüz öğrenilemeyen kız çocuğunu kurtarmak isterken akıntıya kapıldı.

Kız çocuğu çevredekilerin yardımıyla karaya çıkarılırken kardeşine yardım etmeye çalışan Mustafa Hıdır da akıntıya kapıldı.

Polis ve itfaiye ekipleri ile vatandaşların yardımıyla iki kardeş sudan çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Eynesil Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Hıdır müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güngör Hıdır'ın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Öte yandan iki kardeşin yurt dışında yaşadıkları ve tatil için Giresun'a geldiği öğrenildi.



Denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini Güngör Hıdır (solda) kurtarmak isteyen Mustafa Hıdır (sağda) boğularak hayatını kaybetti.

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Kardeşini kurtarmak isterken kendisi boğuldu
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