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Giriş Tarihi: 27.4.2022 14:30 Son Güncelleme: 27.4.2022 14:55

Kardeşini oğluna vurdurttu

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kardeşini oğluna vurdurttu

Gaziantep’te iki kardeş arasında çıkan tartışmada, eline silah verilen 14 yaşındaki çocuk amcasını vurarak öldürdü.

Gaziantep Buğday Pazarı'nda meydana gelen olayda, pazarda esnaflık yapan Yakup Gök ile kardeşi Yahya Gök arasında husumet nedeniyle tartışma çıktı. İki kardeşin kavgası sırasında babası tarafından eline silah verildiği iddia edilen 14 yaşındaki M.G' amcasına silahla ateş etti. Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Bossan Hastanesi'ne kaldırılan Yakup Gök, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavgada oğluna kardeşini öldürten Yahya Gök'ün de geçen yıl aile için tartışma sırasında bir yeğeni tarafından silahla vurulduğu ve bir süre tedavi gördükten sonra iyileştiği öğrenildi.

Yakup Gök'ün cenazesi otopsi için kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Gök'ün cenazesinin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin kırsal Çengelli mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kardeşini oğluna vurdurttu
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