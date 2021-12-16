Kardeşini öldüren ağabey, 2. kez cezaevine girdi

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Derecik mahallesinde 8 Mart 2014'te Hayrettin Ç. (28) ve Sami Ç. (39) isimli kardeşler arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre,tartışmanın büyümesiyle ağabey Sami Ç. belinden çıkardığı ruhsatsız tabanca ile kardeşine ateş etti. Hayrettin Ç., olay yerinde hayatını kaybederken, ağabeyi kayıplara karıştı.

Cinayetin ardından kaçan ve bir gün sonra jandarmaya teslim olan Sami Ç. cezaevine gönderildi. Bir süre cezaevinde kalan Sami Ç., devam eden mahkeme sürecinde delil yetersizliği nedeniyle serbest kaldı.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın sonucunda ağabey Sami Ç. hakkında 23 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Hakkında yakalama kararı çıkartılan ağabey Sami Ç, 7 yıl sonra Derecik mahallesinde evinde yakalandı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Sami Ç. cezaevine teslim edildi.