Haberler Yaşam Haberleri Kardeşini öldüren babasını 6 yıl sonra yakalattı
Giriş Tarihi: 27.11.2024

Kardeşini öldüren babasını 6 yıl sonra yakalattı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kardeşini öldüren babasını 6 yıl sonra yakalattı
İstanbul Arnavutköy'de 6 yıl önce Sazlıbosna Barajı'nda bir balıkçının oltasına takılması sonucu cesedi bulunan 5 yaşındaki Melike E.'nin, babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, Melike E.'nin kardeşinin, okuldaki rehber öğretmenine "Babam kardeşimi öldürdü, göle attı" demesi üzerine durum polise bildirildi. Pedagog eşliğinde konuşulan çocuğun iddiaları üzerine baba Cahit E. (40) ve eski eşleri; ölen çocuğun annesi M.E. ile Z.Ö. gözaltına alındı. Çocuğuna şiddet uyguladığı ileri sürülen babanın, "Çocuğum bakımsızlıktan öldü. Götürdüm göle attım" dediği öğrenildi. Şüphelilerin HTS kayıtlarının incelemeye alındığı, Adli Tıp Kurumu'ndan çocuğun otopsi raporu ile babasıyla DNA örnek eşleştirme raporunun beklendiği kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kardeşini öldüren babasını 6 yıl sonra yakalattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA