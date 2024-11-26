Kardeşini öldüren babasını 6 yıl sonra yakalattı

İstanbul Arnavutköy'de 6 yıl önce Sazlıbosna Barajı'nda bir balıkçının oltasına takılması sonucu cesedi bulunan 5 yaşındaki Melike E.'nin, babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, Melike E.'nin kardeşinin, okuldaki rehber öğretmenine "Babam kardeşimi öldürdü, göle attı" demesi üzerine durum polise bildirildi. Pedagog eşliğinde konuşulan çocuğun iddiaları üzerine baba Cahit E. (40) ve eski eşleri; ölen çocuğun annesi M.E. ile Z.Ö. gözaltına alındı. Çocuğuna şiddet uyguladığı ileri sürülen babanın, "Çocuğum bakımsızlıktan öldü. Götürdüm göle attım" dediği öğrenildi. Şüphelilerin HTS kayıtlarının incelemeye alındığı, Adli Tıp Kurumu'ndan çocuğun otopsi raporu ile babasıyla DNA örnek eşleştirme raporunun beklendiği kaydedildi.