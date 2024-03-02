Kardeşini öldüren katil film gibi bir takiple yakalandı... Yakalanma anları kamerada

İstanbul Başakşehir'de 25 Ocak 2024 günü aralarında alacak-verecek meselesinden husumetli olan iki kardeş Tahir Çubu ile F.Çubu arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma üzerine F.Çubu, silahını çekerek kardeşine ateş açtı. Tahir Çubu, aldığı kurşun yarası ile yaralandı. Şüpheli kardeş olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Tahir Çubu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

YAKALANMA ANI KAMERADA

Şüphelinin kaçtığı yeri tespit etmek için uzun bir çalışma yapan Cinayet dedektifleri, şüpheli kardeşin Silivri bölgesinde saklandığını bilgisine ulaştı. Silivri'de çalışma yapan polis ekipleri, şüphelinin izini bir markette buldu. Cinayet masası ekipleri markete alışveriş için giren şüphelinin peşinden müşteri gibi markete girdi. Market içinde çevrilen şüpheli kısa sürede yakalandı. Yakalanma anları marketin güvenlik kamere kayıtları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen şüpheli. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.