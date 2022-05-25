Kardeşini öldüren sanığa 18 yıl 4 ay hapis cezası! Ölmeden önceki son sözleri müebbetten kurtardı

"ONU KORKUTMAK AMACIYLA BIÇAĞI SALLADIM"

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten öldürme' suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılanan Hüseyin Gören, hakim karşısına çıktı. Gören, yaptığı savunmada, "Kardeşimi kasıtlı olarak öldürmedim. Onu korkutmak amacıyla bıçağı salladım. Çok pişmanım. Kardeş katili olarak anılmaktan da utanıyorum. Bıçağı çekmeden önce kardeşim bana çok ağır küfürler etti. Bu olay kazayla oldu. Pişmanım" dedi.