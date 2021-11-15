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Giriş Tarihi: 15.11.2021 16:44 Son Güncelleme: 15.11.2021 17:52

Kardeşinin acısı dinmeden ikinci şoku yaşadı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kardeşinin acısı dinmeden ikinci şoku yaşadı

Nikah töreni için gittiği Meksika'da Fransız nişanlısı Swann Nagat (31) ile trafik kazasında hayatını kaybeden Arzu Nena Butt'ın (31) ablası Funda Gül Karaca (36) kardeşinin acısı henüz dinmemişken ikinci bir şok daha yaşadı. Funda Gül Karaca, kız kardeşinin 40’ı dolmadan eşinin boşanmak istemesi nedeniyle şaşkınlık ve üzüntüyü bir arada yaşadı. Bir kızını toprağa veren acılı anne Fatma Yetik, ikinci kızının ayrılığı ile adeta yıkıldı.

Sosyal sorumluluk projeleri için sık sık yurt dışına seyahat eden Arzu Nena Butt (31), Bali'de tanıştığı Fransız grafiker Swann Nagat (31) ile Meksika'da evlenmeye karar verdi. Nikah öncesi 21 Haziran'da Arzu ve Swann kiraladıkları araç ile Meksika çikolatası ve kahvesinden almaya gitti. Çikolata müzesinden kahve ve çikolata aldıktan sonra dönüşe geçen çiftin içinde bulunduğu otomobil karşı yönden gelen ve hatalı sollama yapan 19 yaşındaki aşırı süratli Meksikalı sürücünün kullandığı cip ile çarpıştı. Arzu ile Swann olay yerinde yaşamını yitirdi. Arzu Nena Butt'un cenazesi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi.

( Swann Nagat-Arzu Nena Butt)

SABAH'TA İKİNCİ MANŞET OLDU

Büyük üzüntü yaşayan acılı anne Fatma Yetik'e 3 bin 500 kilometre uzaklıktan aynı acıyı paylaştığı dünüründen sürpriz bir mektup geldi. Swann Nagat'ın annesi Joannie Nagat, el yazısıyla kaleme aldığı mektupta Yetik ile acısını paylaştı, bahçesinden toplayarak kuruttuğu gül yapraklarını da Arzu'nun mezarına koyması için zarfın içinde gönderdi. İki acılı annenin gözyaşlarının damladığı mektupla ilgili haber 'Fransız dünürden ağlatan mektup' başlığıyla SABAH'ta ikinci manşet oldu.

KARDEŞİNİN 40'I DOLMADAN BOŞANMA DAVASI AÇILDI

Arzu Nena Butt'ın (31) ablası Funda Gül Karaca (36) kardeşinin acısı henüz dinmemişken ikinci bir şok daha yaşadı. Funda Gül Karaca, kız kardeşinin 40'ı dolmadan eşinin boşanmak istemesi nedeniyle şaşkınlık ve üzüntüyü bir arada yaşadı. Bir kızını toprağa veren acılı anne Fatma Yetik, ikinci kızının ayrılığı ile adeta yıkıldı.

İzmir'den Kuşadası'na yalnız yaşayan annesi Fatma Yetik'in yanına bu zor günlerinde destek olmak için giden bir çocuk annesi yönetici asistanı Funda Gül Karaca'ya bilgisayar mühendisi eşi Gökhan Karaca (38) iddiaya göre 'gereğinden fazla Kuşadası'ndan kaldığı ve kendisini ihmal ettiği' gerekçesiyle boşanma istediğini söyledi.

DURUŞMA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAPILACAK

Anlaşmalı olarak boşanmaya karar veren 3 yıllık evli çiftin boşanma davası önümüzdeki günlerde Kuşadası Aile Mahkemesi'nde görülecek. Karaca çiftinin 2 yaşında A. isminde bir çocukları da bulunuyor. Bu kararın ardından Karşıyaka'da bulunan evdeki eşyalarını çocuğu ile birlikte Kuşadası'ndaki anne evine geri döndü.

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Kardeşinin acısı dinmeden ikinci şoku yaşadı
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