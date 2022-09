Kardeşinin böbreğini almadı 16 yaşındaki gence hayat oldu

Trabzon'da beyin kanaması geçiren 52 yaşındaki Feride Aytaş'ın tedavi gördüğü Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin organ ve doku nakli koordinatörleri Dr. Selma Özkan, organ bağışı için Aytaş'ın ailesiyle görüştü. Ailenin organ bağışına onay vermesi sonucunda Aytaş'ın karaciğeri, böbrekleri ve korneaları nakil için sıra bekleyen hastalara nakledilmek üzere Erzurum, Samsun ve Adana'ya gönderildi.Bu arada Feride Aytaş'ın ağabeyi Hakkı Aytaş'ın (58) da böbrek yetmezliği nedeniyle 2 yıldır diyalize girdiği öğrenildi. Hakkı Aytaş, kendisi de nakil olması gerekirken örnek bir davranış sergileyerek, kardeşinin böbreğinin daha acil durumda olan hastalara nakledilmesini istedi. SABAH'a konuşan Hakkı Aytaş, "Şu an tedavi gördüğüm için kardeşimin organlarının benden daha çok ihtiyacı olan acil nakil bekleyen hastalara gitmesini istedim. Bağışlanan her organ, hastalara hayat verir. Lütfen her insan organ bağışına katkıda bulunsun. Kardeşimin karaciğerinin Adana'da karaciğer bekleyen 16 yaşındaki bir çocuğa nakledildiğini öğrendik. O genç kardeşimiz, kız kardeşimin karaciğeriyle hayat buldu. Bundan daha büyük bir mutluluk olamaz" dedi. Ablası Halise Aytaş ise ailecek organ bağışlama kararı aldıklarını belirtip, "Kardeşimin organları mezarda çürüyecekti ama şimdi insanlara can verecek" diye konuştu.