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Giriş Tarihi: 17.9.2022

Kardeşinin katilini öldürene ‘nefsi müdafaa’ tahliyesi

Kardeşinin katilini öldürene ‘nefsi müdafaa’ tahliyesi
BURSA'NIN Mustafakemalpaşa ilçesinde silahlı kavgada kardeşi Arif Tümer Tura'yı (19) öldüren Hakan Fere'yi (43) öldürdüğü için tutuklanan Erdem Tura (32), ilk kez hâkim karşısına çıktı. Tura, yaralı olan kardeşini korumak için ateş etmek zorunda kaldığını belirterek, beraatini talep etti. Tanık ifadeleri ve güvenlik kamerası görüntülerini dikkate alan mahkeme heyeti, Tura'nın cinayeti "nefsi müdafaa" kapsamında işlemiş olabileceğini dikkate alarak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. DHA

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Kardeşinin katilini öldürene ‘nefsi müdafaa’ tahliyesi
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