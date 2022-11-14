Kardeşinin nişanı için İstanbul’a gelmiş! Aileleri cenazeleri aldı, yakınları güçlükle ayakta durdu

Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Koordinasyon Merkezi'nde çalışan 34 yaşındaki Yusuf Meydan ile 9 yaşındaki kızı Ecrin Meydan Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybetti. Türkiye'yi büyük acıya boğan olay sonrasında cenazeler İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayı duyan acılı aile de İstanbul'a gelerek adli tıp kurumunda işlemleri tamamlanan cenazeleri teslim aldı. Ecrin Meydan'ın anneannesi Meryem Karataş güçlükle ayakta dururken acılı kadına yakınları destek oldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlileri de aileye eşlik etti. Cenaze aracıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu morgundan alınan cenazeler Atatürk Havalimanı'na götürüldü. Cenazelerin Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.

"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Olayla ilgili konuşan Yusuf Meydan'ın akrabası İbrahim Ünal, "3 günlüğüne kardeşinin nişanı için gelmişti. Patlama günü İstanbul'da son günleriydi. Gezmek ve bir şeyler yemek için İstiklal Caddesi'ne uğramışlardı. Terör laneti yüzünden kaybettik. Vatanımız milletimiz sağ olsun Allah devletimize zeval vermesin. Herkesin başı sağ olsun. İstanbul'da son günleriydi. uçak biletlerini almışlardı" dedi.