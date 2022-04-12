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Giriş Tarihi: 12.4.2022 14:08 Son Güncelleme: 12.4.2022 14:29

Kardeşinin yanlışlıkla vurduğu Osman hayatını kaybetti

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Kardeşinin yanlışlıkla vurduğu Osman hayatını kaybetti

Okulların tatil olmasıyla birlikte Ankara’dan Sakarya’ya tatile gelen aile dehşeti yaşadı. İddiaya göre 6 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle oynarken 9 yaşındaki ağabeyini vurarak öldürdü.

Sakarya Kocaali ilçesi Bezirgan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 6 yaşındaki C.D. misafir olarak geldiği evde dededen kalma av tüfeğiyle oynadığı sırada eli tetiğe gitti. Bir anda patlayan tüfekten çıkan saçmalar 9 yaşındaki Osman D.'ye isabet etti.

Kanlar içinde kalan talihsiz çocuk olduğu yere yığılırken, 112 Acil Sağlık ekibi yaptığı kontrollerde Osman D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Osman D.'nin cesedi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken, talihsiz çocuk bugün öğlen namazına müteakiben Bezirgan Aile Kabristanlığı'na defnedildi.

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Kardeşinin yanlışlıkla vurduğu Osman hayatını kaybetti
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