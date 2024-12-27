“Kardeşiniz kaçırıldı” yalanıyla vurgun yapan sahte polis yakalandı

Nilüfer İlçesinde yaşayan 26 yaşındaki Z.M.M isimli bir vatandaşı telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan 25 yaşındaki E.K. "kardeşiniz kaçırıldı. Evdeki tüm ziynet eşyalarınızı getirin kardeşinizi kaçıranları yakalayacağız" dedi. Bunun üzerine evdeki yaklaşık değeri 1 milyon lira olan 8 bin dolar, 8 bin euro, 2 adet altın yüzük, 1 çift altın küpe, 5 adet bilezik, 2 adet altın gerdanlık ve 5 adet cumhuriyet altınını alan Z.M.M sahte polis E.K ile buluşarak kendisine verdi.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Z.M.M, Nilüfer Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı yerden itibaren yaklaşık 50 güvenlik kamerası inceleyerek şüphelinin İstanbul'a kaçtığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, İstanbul'da şüpheli E.K.'yi kıskıvrak yakaladı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, Z.M.M.'ye ait ziynet eşyalar teslim edildi. E.K., alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.