‘Kardeşiniz kaçırıldı’ yalanıyla vurgun yapan sahte polis yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Z.M.M isimli bir vatandaşı telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan E.K. (25) 'Kardeşiniz kaçırıldı. Evdeki tüm ziynet eşyalarınızı getirin kardeşinizi kaçıranları yakalayacağız. Sakın kimseyi arama. Yoksa kardeşinin hayatı tehlikeye girer. Kaçıranları yakalayamayız' dedi. Bunun üzerine evdeki yaklaşık değeri 1 milyon lira olan 8 bin dolar, 8 bin euro, 2 adet altın yüzük, 1 çift altın küpe, 5 adet bilezik, 2 adet altın gerdanlık ve 5 adet cumhuriyet altınını alan Z.M.M sahte polis E.K. ile buluşarak kendisine verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Z.M.M, polise giderek şikâyetçi oldu. Polis, yaklaşık 50 güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, İstanbul'da şüpheli E.K.'yı kıskıvrak yakaladı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.