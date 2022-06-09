Kardeşler arasındaki miras kavgası cinayetle bitti

İstanbul Beykoz'da aralarında miras nedeniyle husumet bulunan ve kardeş olan C.D. ile N.D., dün akşam saatlerinde Beykoz Anadolu Hisarı Mahallesi Körfez Caddesi üzerinde buluştu.
İddialara göre; miras anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki kardeşin yanlarında arkadaşları da vardı.
Silahın ateşlendiği anda yoldan geçmekte olan bir vatandaş da ayağından hafif bir şekilde yaralandı. Olayda göğsünden ağır yaralanan N.D. ve diğer yaralılar M.T. ile Z.D. hastaneye kaldırıldı.
N.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayda silahı kullanan C.D. isimli kişi ve yanında olan iki kişi dahil toplam üç kişi Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Suç aleti silah da ele geçirildi ve incelemeye alındı.Son dakika haberi... Beykoz’da kardeşler arasında miras kavgası: 3 yaralı