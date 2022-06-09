Kardeşler arasındaki miras kavgası cinayetle bitti

N.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayda silahı kullanan C.D. isimli kişi ve yanında olan iki kişi dahil toplam üç kişi Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.