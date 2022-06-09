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Giriş Tarihi: 9.6.2022 09:12 Son Güncelleme: 9.6.2022 09:17

Kardeşler arasındaki miras kavgası cinayetle bitti

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kardeşler arasındaki miras kavgası cinayetle bitti

İstanbul Beykoz’da iki kardeşin arasında yaşanan miras kavgasında göğsünden silahla vurularak ağır yaralanan N.D. yaşamını yitirdi.

İstanbul Beykoz'da aralarında miras nedeniyle husumet bulunan ve kardeş olan C.D. ile N.D., dün akşam saatlerinde Beykoz Anadolu Hisarı Mahallesi Körfez Caddesi üzerinde buluştu.

İddialara göre; miras anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki kardeşin yanlarında arkadaşları da vardı.

İki kardeş yine tartışma yaşayınca kavga çıktı ve kardeşlerden C.D., aracından silahı alarak hem kardeşini hem de yanındaki bir kişiyi yaraladı.

Silahın ateşlendiği anda yoldan geçmekte olan bir vatandaş da ayağından hafif bir şekilde yaralandı. Olayda göğsünden ağır yaralanan N.D. ve diğer yaralılar M.T. ile Z.D. hastaneye kaldırıldı.

N.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayda silahı kullanan C.D. isimli kişi ve yanında olan iki kişi dahil toplam üç kişi Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Suç aleti silah da ele geçirildi ve incelemeye alındı.

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Kardeşler arasındaki miras kavgası cinayetle bitti
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