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Giriş Tarihi: 20.1.2023 12:27 Son Güncelleme: 20.1.2023 12:40

Kardeşler ayrı araçlarda kazaya karıştı: Ağabey öldü, kardeşi yaralandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ayrı araçların sürücüleri Serkan Ateş (47) öldü, kardeşi Gürkan Ateş (40) ise yaralandı.

DHA
Kardeşler ayrı araçlarda kazaya karıştı: Ağabey öldü, kardeşi yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Keşan- İpsala kara yolundaki Beyendik Kavşağı'nda meydana geldi. İpsala'dan, Keşan'a giden Serkan Ateş yönetimindeki 34 CCJ 588 plakalı otomobil, kavşaktan Keşan istikametine dönüş yapan Aydın İmrak (49) idaresindeki 22 T 4137 plakalı taksiyle çarpıştı. Bu sırada Gürkan Ateş yönetimindeki 22 T 4137 plakalı taksi de Serkan Ateş'in otomobiline çarptı. Kazada, kardeş olan otomobil sürücüsü Serkan Ateş ile taksi şoförü Gürkan Ateş yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kardeşlerden Serkan Ateş, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kaza sebebiyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı araçların bölgeden kaldırılması ile normale döndü. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu hastaneye giderek, aileye baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kardeşler ayrı araçlarda zincirleme kazaya karıştı! Ağabey öldü, kardeşi yaralandı | video

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Kardeşler ayrı araçlarda kazaya karıştı: Ağabey öldü, kardeşi yaralandı
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