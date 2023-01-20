Kardeşler ayrı araçlarda kazaya karıştı: Ağabey öldü, kardeşi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kardeşlerden Serkan Ateş, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kaza sebebiyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı araçların bölgeden kaldırılması ile normale döndü. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu hastaneye giderek, aileye baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kardeşler ayrı araçlarda zincirleme kazaya karıştı! Ağabey öldü, kardeşi yaralandı | video