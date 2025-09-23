Gaziantep’te kahreden kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: İki kardeş de kurtarılamadı!

Şehitkamil ilçesinin Atabek Mahallesi Adıyaman yolu üzerinde meydana gelen kazada Zeynel Alagöz kontrolündeki 27AVH167 plakalı otomobil seyir halindeyken iddiaya göre yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede otomobil sürücüsü Zeynel Alagöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit edildi.

Ağır yaralı olan kardeşi Abuzer Alagöz (40) ve hafif yaralı olan Celal Alagöz (57) Şehitkamil Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Abuzer Alagöz de kurtarılamadı. Adli tıp morguna kaldırılan 2 kardeşin cenazesi sabah saatlerinde yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Adıyaman'a gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.