Kardeşleri sıva tartışmasında öldürmüştü: O caniye 27 yıl hapis!

HER BİR MAKTUL İÇİN 13 YIL 9 AY HAPİS



Mahkeme, sanık Turan'ın "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan her bir maktule karşı 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ancak, sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan mahkeme, sanığın cezasını her bir maktule karşı 13 yıl 9 aya indirdi. Mahkeme, sanığın toplam da 27 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

"7 YIL ÖNCE EŞİM VE KAYINBİRADERİM KENDİ KATİLLERİNİN HAYATINI KURTARDI"



Duruşmadan sonra açıklama yapan maktul Ekrem Hazır'ın eşi Kıymet Hazır, "Biz bu cezayı kabul etmiyoruz. İki kişinin hayatı bu kadar kolay olmamalı. Bu ağır tahrik yüzünden verilen cezalar insanları bence suça teşvik ediyor. Bu ağır tahrikin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Biz istinafa başvurduk. Olumlu çıkmasını istiyoruz. Sanık bundan 7 yıl önce kalp krizi geçiriyor, benim eşim ve kayınbiraderim kendi arabamızla onu alıp hastaneye götürüp hayatını kurtarıyorlar. Aramızda husumet olsaydı orada onu bırakırlardı, ölürdü" dedi.

"BİZ BUNU HAK ETMİYORUZ"



Maktul Salih Hazır'ın eşi Yasemin Hazır ise, " Bir taş parçası için iki cana kıyıldı. Bize savunmasız, masum, tertemiz iki insanı toprağa gömdürdü. Bu adalet değil Adalet istiyoruz, adalet bu değil. İnsanlar birbirleriyle tartışacaklar, yok o bana bunu dedi şunu dedi deyip silahını çıkaracak vuracak. Ondan sonra da haksız tahrik indirimi alacak. Böyle bir şey olabilir mi? Yeter artık. Bir tahrik indirimi almış başını gidiyor. Gerçek adaleti istiyoruz. 5-6 sene içerde yatıp, çıkacağını söylüyorlar. Benim kızım 1 senedir babasının mezarına gidemiyor. Üç tane ilaç kullanıyor. Daha 19 yaşında. İki tane erkek çocuğum var birisi 12, diğeri 16 yaşında. Babalarına en ihtiyaç duydukları zamanda biz bunu yaşadık. Biz bunu hak etmiyoruz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktuller Ekrem ve Salih Hazır'ın kardeş oldukları, sanık ile de komşu oldukları belirtildi. İddianamede şüphelinin anlatımına göre maktuller ile sanığın önceden husumetli olduğu anlatıldı. Şüphelinin anlatımına göre, olaydan 1 hafta önce maktul Ekrem'in şüphelinin evine giderek "Senin evinin çatısından beton düşüyor, eğer düşen beton bize zarar verirse ne yapacaksın" şeklinde konuştuğuna yer verildi. İddianamede şüpheli, olay günü olan 15 Haziran 2021'de maktullerin hışımla apartman içerisine girip, dairesinin önüne gelerek kendisine bağırıp çağırdığını "Bak çatıdan beton dökülüyor" diyerek kendisine küfür ettiklerini iddia etti. Maktullerin kendisine darp etmek niyetli üzerine geldiğini anlatan şüpheli kapıyı kapattığını ve maktullerin kapıyı tekmelemeleri üzerine ruhsatsız tabancasını alarak her iki maktule 4 el ateş ettiği iddianamede yer aldı. İddianamede, sanık Selahattin Turan hakkında 2 kişiyi "Kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.