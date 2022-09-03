Kardeşlerim yeni sezon oyuncuları ile yayında! Kardeşlerim Leyla ve Ahmet kimdir, hangi oyuncular canlandırıyor?

KARDEŞLERİM AHMET – KAAN ÇAKIR KİMDİR?

Yunanistan Gümülcine'li muhacır bir ailenin ikinci çocuğu olarak 1 Şubat 1977'de İstanbul, Bakırköy'de dünyaya geldi. Yeşilköy Hamdullah Tanrıöven ilköğretim okulunun ardından Bilge Kaan Koleji'nde orta ve lise öğrenimini tamamladı. Tiyatroya ilgisi lise yıllarında başlayan oyuncu, okul yıllarında başta Grease müzikali olmak üzere birçok tiyatro oyununda rol aldı.

1999 yılında üniversiteden mezun oldu ve bu kez Bir İstanbul Masalı ile seyirci karşısındaydı. Yine aynı yıl Zeki Ökten'in yönetmenliğini yaptığı ilk sinema filmi Güle Güle ile beyazperdedeydi.

Sevilen oyuncu Bodrum Masalı, Benim Adım Melek gibi dizilerde yer alan oyuncu bu sezon ATV'nin reyting rekortmeni dizisinde!