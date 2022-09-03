Kardeşlerim yeni sezon oyuncuları ile yayında! Kardeşlerim Leyla ve Ahmet kimdir, hangi oyuncular canlandırıyor?

Kardeşlerim yeni sezon oyuncuları arasında yeni isimler yer alıyor. Karakterlere karizmatik iş adamı Ahmet Yılmaz ve dikkatleri üzerine toplayan genç kız Leyla Barçın ekleniyor. Kardeşlerim Leyla okulun yeni popüler karakteri olacak. Ahmet Yılmaz karakteri ise şimdiden merak edilmeye başladı. Peki, Kardeşlerim yeni sezon oyuncuları kimler, oyuncular Kaan Çakır ve Nazlı Çetin kimdir? İşte yanıtlar…
KAAN ÇAKIR VE NAZLI ÇETİN YENİ SEZONDA "KARDEŞLERİM" DE!
Yeni karakterlerin gelişiyle temposu iyice yükselen "Kardeşlerim" in yeni sezon ilk bölümde yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oldu.
Kardeşlerim'e başarılı oyuncular; Kaan Çakır ve Nazlı Çetin katıldı. Kaan Çakır karizmatik iş adamı Ahmet Yılmaz, Nazlı Çetin ise esmer güzeli dikkatleri üzerine toplayan genç kız Leyla Barçın olarak izleyici karşısına çıkacaklar.
KARDEŞLERİM LEYLA – NAZLI ÇETİN KİMDİR?
29 Nisan 2000 tarihinde İstanbul'da doğdu. Akademik kariyerini Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamladı.
2019 yılında düzenlenen Miss Turkey 2019 Güzellik yarışmasında finale kalan isimler arasında yer aldı. Oyunculuk kariyerine reklam filmleri ile başlayan oyuncu Şeref Sözü ve Mucize Doktor gibi yapımlarda yer aldı.
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KARDEŞLERİM AHMET – KAAN ÇAKIR KİMDİR?
Yunanistan Gümülcine'li muhacır bir ailenin ikinci çocuğu olarak 1 Şubat 1977'de İstanbul, Bakırköy'de dünyaya geldi. Yeşilköy Hamdullah Tanrıöven ilköğretim okulunun ardından Bilge Kaan Koleji'nde orta ve lise öğrenimini tamamladı. Tiyatroya ilgisi lise yıllarında başlayan oyuncu, okul yıllarında başta Grease müzikali olmak üzere birçok tiyatro oyununda rol aldı.
1999 yılında üniversiteden mezun oldu ve bu kez Bir İstanbul Masalı ile seyirci karşısındaydı. Yine aynı yıl Zeki Ökten'in yönetmenliğini yaptığı ilk sinema filmi Güle Güle ile beyazperdedeydi.
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