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Giriş Tarihi: 5.11.2021 12:40 Son Güncelleme: 5.11.2021 16:34

Kardeşlerin kavgası cinayetle noktalandı

ABBAS ÇAKAR
Kardeşlerin kavgası cinayetle noktalandı

Kocaeli İzmit İlçesinde iki kardeş arasında çıkan sözlü tartışma kanlı bitti. Güven Kayacanan Kayacan(37), tartıştığı ağabeyi Gökhan Kayacan’ı (47) silahla vurarak öldürdü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece saat 02:00 sularında meydana gelen olayda, Hasan Tahsin Caddesi üzerinde birbirleri ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışan kardeşler arasındaki sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Güven Kayacan (37), üzerinde taşıdığı silah ile abisi Gökhan Kayacan'a (47) ateş etti. Olayda ağır yaralanan Gökhan Kayacan hayatını kaybederken, Güven Kayacan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

10 GÜN ÖNCE AYRILMIŞLAR

Gözaltına alınan Güven Kayacan'ın Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesinin alınmaya devam ettiği öğrenilirken, Gökhan Kayacan'ın ise cenazesi adli işlemler sonrası yakınlarına teslim edilerek Derince Çınarlı Köyü Mezarlığıında toprağa verildi. Öte yandan kardeşlerin beraber iş yaptıkları 10 gün önce ayrılma kararı aldığı ve tartışmanın da bundan kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.

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Kardeşlerin kavgası cinayetle noktalandı
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