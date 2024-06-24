Kardeşlerin ölümünde konserve şüphesi

İzmir'de Gönül Uğraş (34) 4 çocuğu ile birlikte bir otele konaklamaya gitti. Çocuklardan Ege (14) ve Handan Uğraş (12), kaldıkları otel odasında ölü bulundu. İddiaya göre, çiçekçilik yapan Gönül Uğraş, geçtiğimiz Cuma günü 5 çocuğundan 4'üyle Konak ilçesi Basmane semtinde bir otele konaklamaya geldi. Geceyi otelde geçiren Uğraş, sonraki sabah 2 çocuğuyla otelden çıkış yaptı. Ege ve Handan isimli çocukları ise otelde kaldı.Resepsiyon görevlisi 23.00 sıralarında odaları kontrol etmek için yukarı çıkınca, Ege ve Handan Uğraş'ı hareketsiz şekilde yatakta yatarken buldu. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 2 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Resepsiyon görevlisi Z.Ö., ifadesi için emniyete götürülürken, olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Anne Gönül Uğraş'a ulaşan ekipler, ifadesine başvurmak üzere anneyi emniyete götürdü. Anne, 'Bilgi sahibi' olarak alınan ifadesinde, 2 çocuğuyla birlikte gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye gittiklerini, ardından da ağabeyinin evine döndüğünü söyledi.Uğraş, "Akşam çocuklarımla marketten aldığımız kek ve ton balığını yedik. Sabah mide bulantısı şikayetiyle uyandım. Handan ve Ege, sabah saatlerinde kustu. Fakat durumları kötü değildi. Hastaneye tedavi olmaya gittim. Tedavim bitince sağlık durumum kötü olduğu için ağabeyimin evine geçtim. Çocuklarımın öldüklerini ise haber verilince sonradan öğrendim" dedi. Ege Uğraş'ın son olarak öğle saatlerinde otelin ortak lavabosunu kullanmak için giriş katına indiği ve bir süre sonra yukarı çıktığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre çocukların gıda zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilirken, Ege ve Handan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.