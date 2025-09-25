Kardeşlerin ölümünde tavuk zehirlenmesi şüphesi

İstanbul Eyüpsultan'a bağlı Topçular Mahallesi'nde yaşayan Birkent ailesi, 22 Eylül günü adeta kâbusu yaşadı. Anne Aleyna Birkent, baba Yücel Birkent ile çocukları Alparslan (4) ve Melisa Rabia Birkent (2), hep birlikte akşam yemeği yedi. Ancak çocuklar ertesi gün rahatsızlandı. Baba Yücel Birkent (38) ile anne Aleyna (25), kusma ve zehirlenme şikâyetiyle iki çocuğunu hemen özel bir hastaneye götürdü. Tedavilerinin ardından taburcu edilerek evlerine geri gönderilen çocuklar, ertesi gün yeniden fenalaştı. Hastaneye götürülen iki kardeş kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne de kalp krizi geçirince yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. İki minik yavru Arnavutköy Boğazköy'de bulunan Boğazköy Köyiçi Mezarlığı'na defnedildi. Yapılan incelemelerde ailenin bir süre önce pişirip beklettiği tavuğu ve salçalı makarnayı yediği öne sürüldü. İki çocuğun yedikleri tavuktan zehirlenmiş olabileceği belirtildi. Ailenin ikametinde İlçe Tarım Müdürlüğü ekibiyle birlikte 10 gıda ürününün numunesi alındı. Bölge ve çevre hastanelerde başka zehirlenme vakası tespit edilmedi.