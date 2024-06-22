Kardeşlerin ölümüne indirimli ceza

Türkiye'nin konuştuğu İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışma yaptığı parkta açılan çukura düşerek hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken, 4 yıl önce İstanbul Çekmeköy'de 2 kardeşin mobilya şirketi inşaatının asansör boşluğundaki su birikintisine düşerek ölümlerine ilişkin dava sonuçlandı.

KAYIP KARDEŞLERİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yürek burkan olay 8 Mart 2021 günü İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Böyür'ün kayıp ihbarı üzerine, bir gün sonra kardeşlerin cansız bedeni evlerinin arkasında bulunan inşaatın asansör boşluğundaki su birikintisinde bulundu. İnşaatın müteahhidi ve sorumlusu Orhan Akyol inşaat ruhsatını aldığı kişi ile davalık olup inşaatın mühürlendiğini ve ihmali olmadığını söyledi. Bilirkişiler asansör boşluğunun gerektiği gibi kapatılmadığını ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını belirterek, "Açılan dava sonuçlarını bekleyeceğine gerekli önlemleri alınması gerekirdi" dedi. Asli kusurlu bulunan ve tutuklanıp 8 gün sonra tahliye edilen Akyol'un "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

"BİR İNSAN KOLAYCA GEÇEBİLİR"

2 yıl süren yargılamanın sonunda mahkeme kararını verdi. İnşaatın çevresinin sac ve ahşap panellerce çevrildiğini ancak panellerin altlarında bir insanın kolayca geçebileceği boşluklar olduğunu belirten mahkeme, inşaat alanına geçişte herhangi bir engelin bulunmadığı ve kolayca geçilebildiğini kaydetti.

"ÖNLENEBİLİRDİ" TESPİTİ

Dosyanın yargılama aşamasında da bilirkişiye gönderildiğini aktaran mahkeme, rapora göre kazanın önlenebilir olduğu, mobilya şirketi inşaat sorumlusunun asli, yapı denetim hizmeti veren şirket görevlilerinin tali kusurlu bulunduğunu belirtti.

SORUMLUYA İNDİRİMLİ CEZA

İnşaat sahasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığının altını çizen mahkeme, iki kardeşin asansör boşluğundaki su birikintisinde boğularak hayatını kaybettiğini vurguladı. İnşaatın müteahhidi ve sorumlusu sanık Orhan Akyol'un "taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma" suçundan önce 7 yıl ardından 'cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri'ni lehine değerlendirerek indirimle 5 yıl 10 ay hapsine ve yaptığı meslekten 1 yıl süre ile yasaklanmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca yapı denetim hizmeti veren şirket görevlileri ve inşaat alanını denetlemeyen çevre güvenliği almayan veya aldırmayan görevli veya görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu.