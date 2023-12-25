Haberler Yaşam Haberleri Kardeşlerin soğuk su kavgasında kan aktı
Giriş Tarihi: 25.12.2023

Kardeşlerin soğuk su kavgasında kan aktı

Aynı evde yaşayan kardeşlerin soğuk su yüzünden çıkan kavgasında kan döküldü. Soğuk su içmeyi sevmeyen Yakup T., kardeşi Ali T.’yi suyu buzdolabına koyduğu için bıçakladı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Kardeşlerin soğuk su kavgasında kan aktı
İstanbul Maltepe'de aynı evi paylaşan kardeşlerin soğuk su kavgası kanlı bitti. Geçtiğimiz ağustos ayında soğuk su içmeyi sevmeyen Yakup T., kardeşi Ali T.'nin suyu buzdolabına koyduğunu görünce çılgına döndü. İkili arasındaki hakaretler ve tehditlerin sarf edildiği kavgada, ağabey Yakup T. mutfaktan aldığı bıçakla kardeşini defalarca göğsünden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılan Ali T., son gücüyle ağabeyini iterek kendisinden uzaklaştırabildi. Yaşanan kavga sonrası ağır yaralı Ali T., hayati tehlike riskiyle hastaneye kaldırıldı.



Kardeşlerin birbirlerinden şikâyetçi olması üzerine açılan soruşturmada savcılık, müşteki şüpheli Yakup T.'nin öldürmeye elverişli silah sayılan bıçakla hayati bölgelerden birden fazla kere yaralayarak kardeşini öldürmeye teşebbüs ettiğini, müşteki şüpheli Ali T.'nin de kardeşi Yakup'u ittirerek yaraladığını değerlendirdi. Müşteki şüpheli Yakup T.'ye "Kardeşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis, müşteki şüpheli Ali T.'ye ise "Basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP Genel Başkanı Özel şehit cenazesinde yuhalandı: "Özgür dışarı" sloganları atıldı
Şehit Kemal Aslan’ın babası: Demirtaş ve Kavala’ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum
Emekli Albay Orkun Özeller’in skandal Pençe Kilit Harekatı yorumuna tepki: FETÖ ağzıdır hatta ihanettir!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Eylül Öztürk'ten Veli Ağbaba'ya tepki! "Bir tane CHP’linin fotoğrafı yok" demişti: İmamoğlu ve Yavaş'la fotoğraf çıktı
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Güler, TSK komuta kademesi ile Irak sınırında...
Market değil FETÖ yuvası
DEM Parti'nin kongresinde skandal görüntüler! Teröristbaşının sloganları atıldı
Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda yaşamını yitirdi
Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin gerilim tırmandı! Edin Dzeko ile Mauro Icardi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kardeşlerin soğuk su kavgasında kan aktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA