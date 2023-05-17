Kardeşlerine bıçakla saldırdı! Genç öğretmen öldü

Ankara'nın Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, akıl sağlığı yerinde olmayan Şahin Şaşırmaz anlaşmazlığa düştüğü kardeşleri Songül Şaşırmaz (23) ile Abbas Şaşırmaz'dın bulunduğu eve geldi. Kardeşler arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Şahin Şaşırmaz mutfaktan aldığı bıçakla kardeşlerine saldırdı.

ÖĞRETMEN KARDEŞ ÖLDÜ

Saldırıya uğrayan Abbas Şaşırmaz yaralı halde evden kaçmayı başarırken, öğretmen olan Songül Şaşırmaz aldığı bıçak darbeleri sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı kardeş Abbas Şaşırmaz, hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

BALKONDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Katil zanlısı ise dehşet estirdiği evin balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştığı sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.