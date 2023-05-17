Haberler Yaşam Haberleri Kardeşlerine bıçakla saldırdı! Genç öğretmen öldü
Giriş Tarihi: 17.5.2023 19:43 Son Güncelleme: 17.5.2023 20:39

Kardeşlerine bıçakla saldırdı! Genç öğretmen öldü

Ankara’da şizofreni hastası olduğu iddia edilen Şahin Şaşırmaz, kardeşlerinden öğretmen olan Songül Şaşırmaz'ı 23 bıçaklayarak öldürdü, Abbas Şaşırmaz'ı yaraladı. Zanlı, balkondan atlayıp kaçarken polis tarafından yakalandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Kardeşlerine bıçakla saldırdı! Genç öğretmen öldü

Ankara'nın Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, akıl sağlığı yerinde olmayan Şahin Şaşırmaz anlaşmazlığa düştüğü kardeşleri Songül Şaşırmaz (23) ile Abbas Şaşırmaz'dın bulunduğu eve geldi. Kardeşler arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Şahin Şaşırmaz mutfaktan aldığı bıçakla kardeşlerine saldırdı.

ÖĞRETMEN KARDEŞ ÖLDÜ

Saldırıya uğrayan Abbas Şaşırmaz yaralı halde evden kaçmayı başarırken, öğretmen olan Songül Şaşırmaz aldığı bıçak darbeleri sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı kardeş Abbas Şaşırmaz, hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

BALKONDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Katil zanlısı ise dehşet estirdiği evin balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştığı sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Muharrem İnce'ye kaset kumpasında flaş gelişme! CHP’li isim tutuklandı
Son dakika: Almanya'da Sabah ve A Haber'e susturma operasyonu: Türk gazetecilere 'terörist' muamelesi...
Depremzededen beddua edenlere tokat gibi cevap! Aldığı bir şişe suyun parasını Kılıçdaroğlu’na gönderdi
14 Mayıs akşamı CHP için manipülatörlüğe soyunmuştu: Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldığını duyurdu!
Yılmaz Özdil’den CHP’ye zehir zemberek sözler: Belki bu defa anlaşılır umuduyla yazıyorum
İYİ Parti’den vekil seçilen Beker’den ikinci tur tahmini: Seçmen HDP-Kandil ilişkili ittifaka yönelmez
Şırnak’tan acı haber geldi: 5 şehit
Son dakika: Firari Ankara Kuşu yakalandı! Muharrem İnce'ye kaset kumpası kurulmuştu!
Tuncay, Soner, Nihat ve İsmail kimin adamı?
YSK değil CHP çuvalladı! CHP sisteme tutanakları yanlış girdi, faturayı YSK'ya kesmeye çalıştılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kardeşlerine bıçakla saldırdı! Genç öğretmen öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA