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Giriş Tarihi: 29.8.2022 14:07 Son Güncelleme: 29.8.2022 14:13

Kardeşlerini kurtarırken boğulmuşlar

Kahramanmaraş’ta baraj göletinde boğulan İdris ve Halil İbrahim Özbir kardeşler, ayağı kayınca suya düşen kız kardeşleri İrem’i kurtarmak için suya girdikleri ortaya çıktı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kardeşlerini kurtarırken boğulmuşlar

Kahramanmaraş'ta baraj göletinde boğulan İdris ve Halil İbrahim Özbir kardeşler, ayağı kayınca suya düşen kız kardeşleri İrem'i kurtarmak için suya girdikleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'taki Menzelet Barajı göletinde dün boğularak yaşamlarını yitiren Özbir kardeşlerin Gaziantep'e getirilen cenazeleri yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Şehitkamil ilçesinin Sarılar Mahallesine getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Özbir kardeşlerin cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan iki kardeşin, ailece gittikleri piknik alanında ayağı kayınca suya düşen kız kardeşleri İrem'i kurtarmak için girdikleri göletten çıkamadıkları ortaya çıktı. Ağabeyleri tarafından boğulmaktan kurtarılan İrem Özbir'in sağlık durumunu ise iyi olduğu öğrenildi.

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Kardeşlerini kurtarırken boğulmuşlar
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