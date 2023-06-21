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Giriş Tarihi: 22.6.2023

Karganın benzinliğe bıraktığı parmaklar polisi alarma geçirdi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Karganın benzinliğe bıraktığı parmaklar polisi alarma geçirdi
İstanbul Eyüpsultan'da geçtiğimiz günlerde tüyleri ürperten bir olay yaşandı. Topçular'da bulunan bir akaryakıt istasyonuna konan karga, insan ayağına ait işaret ve başparmağını bırakıp uçtu. Parmakları gören özel güvenlikçi Hayrettin D. durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmakların bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberine alarak detaylı bir inceleme yapıtı. Parmaklar daha sonra parmak izi ve DNA analizi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

CİNAYET ŞÜPHESİ
Cinayet şüphesini de değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri bölgedeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Karganın istasyona geliş istikametini belirlemeye çalışan ekiplerin, ayrıca parmakların kayıp bildiriminde bulunulan kişilere ait olup olmadığı konusunu da araştırdığı belirtildi.

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Karganın benzinliğe bıraktığı parmaklar polisi alarma geçirdi
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