Kargo çetesi adliyeye sevk edildi: 5 avukat 43 şüpheli gözaltına alınmıştı

BİLEREK AYIPLI MAL İLE İADE SAĞLAMIŞLAR

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda yıllardır organize bir şekilde dolandırıcılık yaptıkları şebekenin, anlaştıkları bir ayakkabıcı yardımıyla sipariş verenlere bilerek kötü, imitasyon ayakkabıların gönderdikleri ve müşterinin iade işlemi gerçekleştirmesini sağladıkları öğrenildi. Şebekenin daha sonra bu müşterilere iade işlemleri karşılığında borç çıkardıkları ve para aldıkları belirlendi.