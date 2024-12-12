Kargo firmasından 42 milyonluk vurgun: Polis o hırsızlar şafak operasyonuyla yakaladı

Fatih Kemalpaşa Mahallesinde kargo olarak faaliyet yürüten ve M.H (36) isimli şahsın işlettiği iş yerinde 25 Ekim günü gerçekleşen hırsızlık olayında, içerisinde 1 Milyon 165 Bin Dolar ve 825 bin lira bulunan torbanın çalındığı bildirildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin geldikleri araçla kaçtıkları belirlendi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince dün sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheliler A.B.K. (21), E.Ç. (19) ve U.A. (32) yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında kimliği tespit edilen ve olaya karıştığı belirlenen K.A.(27)'nın ise bir süre önce farklı bir suçtan yakalanarak cezaevine girdiği belirlendi. Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.