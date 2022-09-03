Kargo gemisi Kandilli’de demir attı! Boğaz’da trafik askıya alındı

İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Kandilli'de saat 03.00 sırlarında makine arızası nedeniyle BRIZA isimli 107 m boyundaki kargo gemisi demir attı. Demir atan gemi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 Römorkörleri ile KEGM-5 botu olay yerine yönlendirilirken. Kaza nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medyada yapılan açıklamaya göre, " İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Kandilli'de makine arızası nedeniyle demir atan BRIZA isimli 107 m boyundaki kargo gemisi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 Römorkörümüz ile KEGM-5 botumuz ivedilikle olay mahaline yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı" şeklinde duyuruldu.