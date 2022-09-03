Haberler Yaşam Haberleri Kargo gemisi Kandilli'de demir attı! Boğaz'da trafik askıya alındı
Giriş Tarihi: 3.9.2022 03:45

Kargo gemisi Kandilli'de demir attı! Boğaz'da trafik askıya alındı

İstanbul’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Kandilli’de makine arızası nedeniyle BRIZA isimli gemi demir attı. Demir atan gemi nedeniyle İstanbul Boğazı Gemi trafiğine kapatıldı

İHA
Kargo gemisi Kandilli’de demir attı! Boğaz’da trafik askıya alındı

İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Kandilli'de saat 03.00 sırlarında makine arızası nedeniyle BRIZA isimli 107 m boyundaki kargo gemisi demir attı. Demir atan gemi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 Römorkörleri ile KEGM-5 botu olay yerine yönlendirilirken. Kaza nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medyada yapılan açıklamaya göre, " İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Kandilli'de makine arızası nedeniyle demir atan BRIZA isimli 107 m boyundaki kargo gemisi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 Römorkörümüz ile KEGM-5 botumuz ivedilikle olay mahaline yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı" şeklinde duyuruldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte başlıyor, kılavuzu yayımlandı mı? 2022 YKS ek tercih boş kontenjan sorgulama
Aile Destek Programı eylül ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır, nereden?
Kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır, ne zamana kadar sürüyor, ne kadar? Kırtasiye Yardımı başvuru ekranı e devlet
GSB kura sonuçları 2022 isim listesi İŞKUR: Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?
Aile Destek Programı 2022 başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor! Aile Destek Paketi ödemeleri güncel durum
KYK yurt sonuçları tıkla ve hemen sorgula! 2022 e-Devlet KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
Emekli promosyon 2022 bankalar listesi: Başvuru tarihleri uzatıldı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar?
NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını kaldırmasına MSB'den sert tepki: Kabul edilemez
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! HDP'li Semra Güzel yakalandı: İşte ilk fotoğrafı...
Emekli promosyon veren bankalar için önemli gelişme! En yüksek emekli promosyonu 2022 ne kadar ve hangi banka veriyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kargo gemisi Kandilli'de demir attı! Boğaz'da trafik askıya alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA