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Giriş Tarihi: 15.12.2021 10:01 Son Güncelleme: 15.12.2021 10:29

Kargo ile kaçakçılık polise takıldı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kargo ile kaçakçılık polise takıldı

Gaziantep’te polisin düzenlediği operasyonda, şehirler arası kargo ile gönderilen 820 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Şehitkamil ilçesinde bulunan bir kargo aktarım merkezine baskın düzenledi. Baskında bir araçtaki kolilerde yapılan kontrollerde, 820 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.





Gaziantep'te kargo ile kaçakçılık polise takıldı | Video



Ele geçirilen makaronlara imha edilmek üzere el konulurken olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.

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Kargo ile kaçakçılık polise takıldı
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