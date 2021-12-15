Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Şehitkamil ilçesinde bulunan bir kargo aktarım merkezine baskın düzenledi. Baskında bir araçtaki kolilerde yapılan kontrollerde, 820 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.













Gaziantep'te kargo ile kaçakçılık polise takıldı | Video







Ele geçirilen makaronlara imha edilmek üzere el konulurken olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.