Haberler Yaşam Haberleri Kargo ile silah kaçakçılığına darbe! İş yerine yapılan baskında çok sayıda silah ele geçirildi
Giriş Tarihi: 26.12.2022 10:35 Son Güncelleme: 26.12.2022 10:40

Kargo ile silah kaçakçılığına darbe! İş yerine yapılan baskında çok sayıda silah ele geçirildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kargo ile silah kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen bir iş yerine yapılan baskında çok sayıda silah ele geçirilirken şüpheli Mehmet S. gözaltına alındı.

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Kargo ile silah kaçakçılığına darbe! İş yerine yapılan baskında çok sayıda silah ele geçirildi

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kargo ile kolilerce kaçak silahın başka illere gönderileceği yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, iş yerini kısa sürede tespit etti. İş yerine yapılan baskında marka ve seri numarası bulunmayan ve ülke içerisinde ruhsatlandırılamayan ihraç kayıtlı 119 adet satışa hazır kısa dipçik pompalı yivsiz av tüfeği, 96 adet pompalı tüfek dipçiği, 97 adet tüfek dipçik vidası ele geçirildi. İş yerinde ele geçirilen ruhsatsız silahların Gaziantep, İzmir ve Aydın illerine gönderileceği belirlendi. Operasyonla ilgili şüpheli Mehmet S. gözaltına alındı.

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Kargo ile silah kaçakçılığına darbe! İş yerine yapılan baskında çok sayıda silah ele geçirildi
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