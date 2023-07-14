Kargo ile uyuşturucu sevkiyatını polis bozdu

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda, Mersin'e doğu illerinden kargo yöntemi kullanılarak sıvı metamfetamin uyuşturucu madde geleceğini belirledi.

Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren ekipler, uyuşturucunun Mersin'e geldiğini, kargo toplama merkezinde beklediğini tespit etti. Kargo toplama merkezinde sivil polis ekipleri tarafından gerekli çevre emniyet tedbirleri almasını ardından şüpheli M.Ş.Y. ve Ö.P.'nin paketi alıp, biraz ilerlemesinin ardından operasyon yapıldı.

Operasyon ile yakalanan şüphelilerin paketinde yapılan incelemede, 3 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen S.Y. isimli şüpheli de ekipler tarafından gözaltına alınırken, 3 şüpheli emniyete götürüldü.