Kargo şoförünün acı ölümü

Pendik D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, kamyoneti kullanan Fahrettin Kocaer, seyir halinde olduğu sırada rahatsızlanarak kamyonetini yol kenarında durdurdu. Kamyonet içinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisinde yaptığı kontrolde Kocaer'in hayatını kaybettiğini belirlendi.

POLİS İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi ile çevirirken olay yeri inceleme ekipleri de uzun süre inceleme yaptı. Ekiplerin incelemelerinin ardından Fahrettin Kocaer'in cenazesi morga kaldırıldı. Kocaer'in evli ve 2 çocuk babası olduğu, bir kargo şirketinde şoförlük yaptığı öğrenildi. Olay sebebiyle yolda uzun süre trafik yoğunluğu oluştu.

"YOL KENARINDA DURUYORDU"

Olayla ilgili konuşan Fahrettin Kocaer'le aynı şirkette çalışan Sedat Demir, "Saat 06.00 civarında araç burada rölantide duruyordu. O an GPRS'ten baktım şoför uyuya mı kaldı diye. Sonra buraya en yakın aracı yönlendirdim. Arkadaş şoför ölmüş diye. Ben geldiğimde hareket etmiyordu. Ambulans geldi kalp krizi geçirerek öldüğünü söylediler" dedi.