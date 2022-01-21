Kargo şubesinde facia: Bir kişi öldü!

Yenidoğan Mahallesi 48. Sokak'ta 5 katlı binanın 1. katındaki kargo şubesinde saat 09.00 sıralarında iddiaya göre elektrikli sobadan kaynaklı, yangın çıktı. Bu sırada dairede bir haftadan beri arkadaşının misafiri olarak kaldığı öğrenilen Filistin uyruklu İbrahim Muhana buradaydı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mahalleli de camı kırarak içeridekilere yardım etmeye çalıştı. İki mahalle sakini de dumandan etkilendi.