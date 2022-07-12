“Kargocu” kılığında girip hırsızlık yaptı: Kısa sürede yakaladılar

Ümraniye'de bir hırsız, Dudullu Mahallesi'ndeki bir binanın yangın merdiveni boşluğunda bulunan iki adet matkabı ve çeşitli aparatları çaldı. Binanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri "Kargocu" kılığında binaya girdiği belirlenen ve açık kimliği tespit edilen S.K. isimli hırsızı kısa süre içerisinde yakaladı. Farklı suçlardan 16 suç kaydı olduğu tespit edilen ve "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.