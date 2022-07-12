Haberler Yaşam Haberleri “Kargocu” kılığında girip hırsızlık yaptı: Kısa sürede yakaladılar
Giriş Tarihi: 12.7.2022 18:26 Son Güncelleme: 12.7.2022 18:50

“Kargocu” kılığında girip hırsızlık yaptı: Kısa sürede yakaladılar

İstanbul’da “Kargocu” kılığında girdiği bir binayı soyan hırsız, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Kargocu” kılığında girip hırsızlık yaptı: Kısa sürede yakaladılar

Ümraniye'de bir hırsız, Dudullu Mahallesi'ndeki bir binanın yangın merdiveni boşluğunda bulunan iki adet matkabı ve çeşitli aparatları çaldı. Binanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri "Kargocu" kılığında binaya girdiği belirlenen ve açık kimliği tespit edilen S.K. isimli hırsızı kısa süre içerisinde yakaladı. Farklı suçlardan 16 suç kaydı olduğu tespit edilen ve "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

BENZİN - MOTORİN FİYATI 2022 - İstanbul, Ankara, İzmir Akaryakıt fiyatları 2022 ile benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar?
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için tarih verildi!
Vatandaş isyanda, İmamoğlu'na tepkiler dinmiyor! "Neredeysen gelme, oradan istifanı açıkla"
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU: 24 ilde 164 bin liradan başlayan fırsatlarla TOKİ ucuz konut başvurusu ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır? - Son dakika
Bankalar ne zaman açılacak, hangi gün? 13-14 Temmuz 2022 bankalar açık mı, çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM'den tarih açıklaması!
GÜNCEL || Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına indirim üstüne indirim: İşte 11 Temmuz 2022 akaryakıt fiyatları!
Postaneler PTT bugün açık mı, tatil mi? 12 Temmuz 2022 Salı Kurban Bayramı'nda PTT kargo çalışıyor mu, kapalı mı?
Bankalar yarın açık mı, ne zaman açılıyor, hangi gün? 13 Temmuz 2022 Çarşamba bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?İşte bankaların açılış tarihi!
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 11-12 Temmuz 2022 Ankara, İzmir ve İstanbul’da otobüs, metro, Marmaray, İZBAN, metrobüs bugün ve yarın bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
“Kargocu” kılığında girip hırsızlık yaptı: Kısa sürede yakaladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA