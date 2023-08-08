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Giriş Tarihi: 8.8.2023 16:32 Son Güncelleme: 8.8.2023 16:36

Kargocu yalanıyla paketleri çaldı

Beyoğlu’nda kendisini kargo çalışanı olarak tanıtıp kargolarda barkod hatası olduğunu söyleyen şahıs, bir vatandaşa ait olan telefonu iade edeceğini iddia ederek ortadan kayboldu. Bu şekilde birçok kişiyi dolandırarak mağdur eden şahsın kargo içindeki telefonu alarak gözden kaybolduğu tespit edildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kargocu yalanıyla paketleri çaldı

Beyoğlu'nda geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda. Yılmaz D, telefonunu internet üzerinden satışa çıkardı. Telefonu alacak müşteri, İstanbul'da bulunan bir yakınına telefonu teslim etmesi halinde o kişiden paketi alacağını söylemesi üzerine Yılmaz D. telefonu arkadaşı Mücahit Satır'a göndermek üzere kargoya teslim etti. Bunun üzerine Mücahit Satır, telefonu alacak kişiyle saat 14.00 için randevulaştı.

KARGOCU YALANIYLA PAKETİ TESLİM ALDI ORTADAN KAYBOLDU

Aradan kısa bir süre geçtikten sonra kendisinin kargo firması çalışanı olduğunu söyleyen bir şahıs Mücahit Satır'ı arayarak paketin barkod sisteminde bir hata olduğunu ve paketi almak üzere bir çalışanın geleceğini söyledi. Barkod hatası giderildikten sonra paketin iade edileceğini söyleyen şahsa güvenen Satır, içinde telefon bulunan paketi kapıya gelen kişiye teslim etti. Sonrasında paketin kendisine geri getirilmemesi üzerine numarayı arayan Satır, istediği cevabı alamadı. Olayın ardından şüphelener Satır, farklı bir telefon üzerinden iletişime geçerek şahıslardan şikayetçi olacağını ve güvenlik kamerası görüntülerinin kendisinde bulunduğunu söyledi. Mücahit Satır, yaşanan olayın sonrasında kargo çalışanı olduğunu iddia ederek paketi alan şahıstan ve kendisini sonrasında aramayı kesen telefonu satın alacak şahıstan şikayetçi oldu.

Kargo çalışanı olduğunu söyleyen şahısın Mücahit Satır'ın adresine gelerek telefonu aldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Kargo şirketi ile yapılan görüşmede ise paketi alan şahısın şirketle bir ilişkisinin bulunmadığı bu isimdeki şahısın aynı yöntemle insanların kargolarını çaldığı kaydedildi

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Kargocu yalanıyla paketleri çaldı
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