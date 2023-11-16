Kargocuda patlama! 11 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli Darıca İlçesi Bayramoğlu mevkiisinde bulunan Osmangazi Mahallesinde, öğle saatlerinde oldukça hareketli dakikalar yaşandı. İddialara göre bölgede bulunan kargo firmasının şubesinde, paketlerden biri bilinmeyen bir neden dolayı patladı. Büyük panik yaşanan olay sonrası yapılan ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis, tifaiye, sağlık ekibinin yanı sıra bomba imha uzmanı ekipler ile AFAD ekipleri sevk edildi.

ÇADIR KURULDU

Kargo paketinin patlaması sonrası yayılan dumandan 11 kişi etkilendi. Etkilenen kişilere olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahele edilirken, patlamaya kimyasal bir maddenin neden olabileceği değerlendirilerek, olay yerine gelen ekipler tarafından Kimyasal Biyolijik Radylojik Nüklet Tehditlere karşı çadır kuruldu. Dumandan etkilenen vatandaşlar ise hastaneye sevk edildi.

Patlamaya neden olan paket ile ilgili inceleme başlatıldı. Olay yerinde de incelemer devam ediyor.