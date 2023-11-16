Haberler Yaşam Haberleri Kargocuda patlama! 11 kişi dumandan etkilendi
Giriş Tarihi: 16.11.2023 15:04 Son Güncelleme: 16.11.2023 15:12

Kargocuda patlama! 11 kişi dumandan etkilendi

Darıca İlçesi Bayramoğlu mevkiisinde bulunan bir kargo firmasında, oldukça korkutucu dakikalar yaşandı. İddialara göre; kargoyla gönderilen bir paket bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı. Büyük panik yaşanan iş yerinde 11 kişi dumandan etkilendi.

ABBAS ÇAKAR
Kargocuda patlama! 11 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli Darıca İlçesi Bayramoğlu mevkiisinde bulunan Osmangazi Mahallesinde, öğle saatlerinde oldukça hareketli dakikalar yaşandı. İddialara göre bölgede bulunan kargo firmasının şubesinde, paketlerden biri bilinmeyen bir neden dolayı patladı. Büyük panik yaşanan olay sonrası yapılan ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis, tifaiye, sağlık ekibinin yanı sıra bomba imha uzmanı ekipler ile AFAD ekipleri sevk edildi.

ÇADIR KURULDU

Kargo paketinin patlaması sonrası yayılan dumandan 11 kişi etkilendi. Etkilenen kişilere olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahele edilirken, patlamaya kimyasal bir maddenin neden olabileceği değerlendirilerek, olay yerine gelen ekipler tarafından Kimyasal Biyolijik Radylojik Nüklet Tehditlere karşı çadır kuruldu. Dumandan etkilenen vatandaşlar ise hastaneye sevk edildi.

Patlamaya neden olan paket ile ilgili inceleme başlatıldı. Olay yerinde de incelemer devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

İYİ Parti'de istifa dalgası! Adnan Beker sosyal medyadan duyurdu: Daha fazla...
Son haliyle yürekleri burkuyor! Ünlü yıldızın eşinden açıklama: "Kaybetmekten korkuyorum"
HRW’den Almanya’ya insanlık dersi! Başkan Erdoğan'ın sözlerine destek
Katil devlet İsrail’e Gazze soykırımın bedeli ne olacak? Netanyahu savaş suçlusu ilan edilecek mi?
Bir uçağı tek başına yedi! 'Her şeyi yiyebilen' adamın ölüm sebebi ise şoke etti…
İzmir'de korku dolu anlar: Metro raydan çıkıp duvara çarptı, 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi: Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan SABAH Spor'a çok özel açıklamalar!
SON DAKİKA | Bakan Fahrettin Koca'dan 'Gazze' açıklaması! 27 hasta Türkiye'ye getirildi
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Gazzeli hastalara ziyaret
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Kargocuda patlama! 11 kişi dumandan etkilendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA