Haberler Yaşam Haberleri Kargolar bayramda açık mı? Kurban Bayramı’nda kargolar PTT, MNG, Yurtiçi Kargo çalışıyor mu, paket teslim ediyor mu?
Giriş Tarihi: 9.7.2022 23:08 Son Güncelleme: 9.7.2022 23:08

Kargolar bayramda açık mı? Kurban Bayramı’nda kargolar PTT, MNG, Yurtiçi Kargo çalışıyor mu, paket teslim ediyor mu?

7/24 esasıyla hizmet veren kargo şirketleri 4 günlük Kurban Bayramı süresince hizmet verecek mi merak edilerek kargolar bayramda açık mı, PTT, MNG, Yurtiçi Kargo çalışıyor mu, paket teslim ediyor mu? soruları üzerinden araştırmalar yaparak bilgi edinmeye çalışıyor. Merak konusu olan kargolar bayramda açık mı, PTT, MNG, Yurtiçi Kargo çalışıyor mu, paket teslim ediyor mu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Kargolar bayramda açık mı? Kurban Bayramı’nda kargolar PTT, MNG, Yurtiçi Kargo çalışıyor mu, paket teslim ediyor mu?

Kurban Bayramı kapsamına ilan edilen 4 günlük tatilde kargolar çalışıyor mu? öğrenmek isteyenler yoğun şekilde kargolar bayramda açık mı, PTT, MNG, Yurtiçi Kargo çalışıyor mu, paket teslim ediyor mu? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI, PAKET TESLİM EDİLİYOR MU?

Kargolar bayramda açık mı? sorusu ve tüm bilgiler şöyle;

KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI KAPALI MI?

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 9 Temmuz tarihine 4. günü ise 12 Temmuz tarihine denk gelirken bayramda kargolar açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Kurban Bayramı günü kargo firmaları genellikle çalışmamaktadır.

KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

PTT ve PTT Kargo bayram boyuna yani 9 günlük tatil dahilinde kapalı olacak. Ancak diğer kargo firmalarının arefe günü yarım gün ve 4 günlük Kurban Bayramı boyunca tatil olması söz konusu olabilir. Bu durum kargo firmasına göre değişiklik gösterebilir.

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Kargolar bayramda açık mı? Kurban Bayramı’nda kargolar PTT, MNG, Yurtiçi Kargo çalışıyor mu, paket teslim ediyor mu?
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