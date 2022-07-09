Kargolar bayramda açık mı? Kurban Bayramı’nda kargolar PTT, MNG, Yurtiçi Kargo çalışıyor mu, paket teslim ediyor mu?

Kurban Bayramı kapsamına ilan edilen 4 günlük tatilde kargolar çalışıyor mu? öğrenmek isteyenler yoğun şekilde kargolar bayramda açık mı, PTT, MNG, Yurtiçi Kargo çalışıyor mu, paket teslim ediyor mu? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI, PAKET TESLİM EDİLİYOR MU?

Kargolar bayramda açık mı? sorusu ve tüm bilgiler şöyle;