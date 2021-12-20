Kargoyla sahte içkiye hayat kurtaran operasyon

TÜRKİYE genelinde sahte içki zehirlenmesinden kaynaklı ölüm olaylarıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesindeki operasyonlar devam ediyor. Sahte içkilerin merdivenaltı imalathanelerde üretildikten sonra kargo ile tüketicilere gönderildiğini belirleyen polis ekipleri, iki kargo firmasına ait dağıtım listelerinden sahte içkiyi satın alan tüketicileri tek tek belirledi. Binlerce kargo gönderisine ait verileri inceleyen ekipler, adeta filyasyon ekibi gibi çalışarak sahte içkilerin kargo ile dağıtıldığı 650 alıcıya ulaştı. Zehir şişelerini alıcılardan toplayan polis, birçok kişiye sahte içkiyi tüketmeden ulaşırken, içkiyi tükettiklerini söyleyen vatandaşları ise sağlık merkezine yönlendirdi. Polisin takibiyle yeni ölümlerin önüne geçildi.