Haberler Yaşam Haberleri Kargoyla sahte içkiye hayat kurtaran operasyon
Giriş Tarihi: 21.12.2021

Kargoyla sahte içkiye hayat kurtaran operasyon

HALİT TURAN HALİT TURAN
Kargoyla sahte içkiye hayat kurtaran operasyon
TÜRKİYE genelinde sahte içki zehirlenmesinden kaynaklı ölüm olaylarıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesindeki operasyonlar devam ediyor. Sahte içkilerin merdivenaltı imalathanelerde üretildikten sonra kargo ile tüketicilere gönderildiğini belirleyen polis ekipleri, iki kargo firmasına ait dağıtım listelerinden sahte içkiyi satın alan tüketicileri tek tek belirledi. Binlerce kargo gönderisine ait verileri inceleyen ekipler, adeta filyasyon ekibi gibi çalışarak sahte içkilerin kargo ile dağıtıldığı 650 alıcıya ulaştı. Zehir şişelerini alıcılardan toplayan polis, birçok kişiye sahte içkiyi tüketmeden ulaşırken, içkiyi tükettiklerini söyleyen vatandaşları ise sağlık merkezine yönlendirdi. Polisin takibiyle yeni ölümlerin önüne geçildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe'nin otopsi işlemleri tamamlandı! Cenazesi İstanbul'a uğurlandı!
Son Dakika Haberi: 2022 emekli ve memur maaşları için yeni formül: Erken zam! Emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın açıklamasından sonra dolar 13 TL'nin altına geriledi
EPDK'dan son dakika akaryakıt fiyatları açıklaması
Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! TL mevduatları için yeni adım...
SON DAKİKA: Terörist Mustafa Karasu'dan Millet İttifakı'na bir çağrı daha: CHP, İYİ Parti ve HDP birleşip harekete geçmeli
Son dakika! Bakan Nebati'den Türkiye Modeli açıklaması: Kazanan Türkiye ekonomisi olacak
Bursa'da cani koca, 77 yaşındaki eşi Gülser Uyar'ı uyurken katletmişti! İfadesi kan dondurdu: "Hamile olduğu için öldürdüm"
Son dakika! BDDK'dan kur manipülasyonuna yakın takip: Suç duyurusunda bulunulacak
Kurdaki düşüş etiketlere yansır mı? Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem'den önemli açıklamalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kargoyla sahte içkiye hayat kurtaran operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA