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Giriş Tarihi: 26.1.2022 11:00 Son Güncelleme: 26.1.2022 11:14

Karı koca bir yıl arayla intihar etti

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Karı koca bir yıl arayla intihar etti

Gaziantep’te 4 çocuğunu göremediği için bunalıma giren 38 yaşındaki Ali Yıldırım, arkasında bir not bırakarak av tüfeğiyle canına kıydı. Yıldırım'ın eşinin de geçen yıl intihar ettiği öğrenildi.

Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre 4 çocuk babası Ali Yıldırım'ın eşi Duygu Yıldırım bir yıl önce intihar etti. Eşinin intiharından sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan Ali Yıldırım'ın çocuklarını eşinin ailesi aldı. Eşinin ailesinin çocukları kendisine göstermemesi üzerine Yıldırım, çocuklarının velayetini almak için dava açtı.

Dün akşam saatlerinde annesiyle birlikte yaşadığı eve gelen Yıldırım, evde bulunan av tüfeğiyle kafasına sıkarak intihar etti. Silah sesi üzerine odaya girince oğlunu kanlar içinde gören annenin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekibi, Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Yıldırım'ın intihar etmeden not bıraktığı ortaya çıktı. Yazdığı notta eşinin ölümünden sonra bunalıma girdiğini belirten Yıldırım, "Kendime yeni geldim. Bu yüzden yeni şikayetçi oldum. Eşimin babaannesi eşimin ailesine 'Allahtan korkun gelin bu yuvayı yıkmayın' demişti" diye yazdı.

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Karı koca bir yıl arayla intihar etti
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