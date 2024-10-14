Karı-koca kavgası faciayla sonlandı

Diyarbakır Yenişehir İlçesi Aziz Mahmutoğlulları Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanda aile kavgası faciayla sonlandı. Geçtiğimiz akşam, boşanma aşamasında olan Muhammed Ali Baran (29) ile eşi E.B.'nin tartışmasının ardından, E.B.'nin annesi R.Ş.'nin de olduğu kayınbiraderleri silahla geldi. Eve giren genç kadının ağabeyleri enişte Muhammed Ali Baran ile yanındaki kuzeni 39 yaşındaki Vedat Baran'a ateş etmeye başladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Baran kuzenler doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne, kızı ve çocukları olaydan sonra geldikleri taksiyle kaçtı. Polis, olaydan sonra kaçan E.B, annesi R.Ş. ve 23 yaşındaki kardeşi A.Ş'yi yakaladı. Polis, diğer saldırganların yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Muhammed Ali Baran ve kuzeni Vedat Baran gözyaşları arasında toprağa verildi.