Karı koca kaza kurbanı oldu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Bilek mahallesinde eski Nizip yolu üzerinde meydana gelen kazada Gaziantep'ten Nizip istikametine giden Kamil Akgül'ün kullandığı araç, karşı istikametten gelen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Kamil Akgül (52) olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçta bulunan eşi Necla Akgül (49) ise ağır yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 6 yaralıdan Necla Akgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden karı-kocanın cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü ve kazadan sonra araçlara çarpan otomobildeki 4 yolcunun tedavileri sürüyor.